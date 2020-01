Ο πιο στιλάτος τρόπος να συνδυάσετε το σακάκι με το τζιν σας όπως οι Γαλλίδες -Τα 5 stylish looks

Το σακάκι ανήκε πάντα στα αγαπημένα κομμάτια της γυναικείας γκαρνταρόμπας, αλλά τις τελευταίες σεζόν η επίκαιρη μόδα απέκτησε μαζί του εμμονή.

Ο όγκος, οι φαρδιές γραμμές και τα βασικά χρώματα κυριαρχούν φέτος, αλλά το σοφιστικέ καρό είναι επίσης μια διαχρονικά στιλάτη και σοφιστικέ εκδοχή, στην οποία οι Γαλλίδες έχουν ιδιαίτερη αδυναμία.

Από την άλλη, τα νέα τζιν δεν είναι skinny -είναι ψηλόμεσα, ανοίγουν σε Α γραμμή και αναδεικνύουν μοναδικά τη σιλουέτα. Τζιν και σακάκι -αυτός είναι ο πιο στιλάτος και chic συνδυασμός για all day looks και εμείς συγκεντρώσαμε όλη την έμπνευση που χρειάζεστε σε αυτά τα 5 looks.

Δείτε τους 5 πιο στιλάτους τρόπους να συνδυάσετε το σακάκι με το τζιν σας στο Bovary.gr