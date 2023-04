Πώς να ντυθείς σαν Ιταλίδα την άνοιξη: 10 looks που συνδυάζουν άνεση και στιλ, για κάθε ώρα της ημέρας - iefimerida.gr

Οι Ιταλίδες πάντα καταφέρνουν να εντυπωσιάσουν με το στιλ τους και κάθε σεζόν αποτελούν αστείρευτη πηγή έμπνευσης.

Πέρα από τις Γαλλίδες και τις Σκανδιναβές, οι Ιταλίδες θεωρούνται ιέρειες του στιλ. Οι ίδιες υπηρετούν πιστά την αισθητική σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς τους και μάς εμπνέουν για τα looks της σεζόν.

Από την άλλη, το Instagram αποτελεί μια πλούσια πηγή φωτογραφιών, με τις στιλάτες Ιταλίδες influencers να δημοσιεύουν συχνά τα outfits τους. Το ντύσιμό τους χαρακτηρίζεται από προσωπικότητα και αβίαστη κομψότητα.

Με μια διαδικτυακή βόλτα στα προφίλ των λεγόμενων style infuencers της γειτονικής χώρας, θα ανακαλύψετε looks ιδανικά για την άνοιξη και τον μεταβατικό καιρό. Μπορείτε να εμπνευστείτε από το ντύσιμό τους και να συνθέσετε τα πιο στιλάτα outfits of the day.

Δείτε 10 looks που επιλέγουν οι Ιταλίδες την άνοιξη στο Bovary.gr.