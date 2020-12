Το πιο viral βίντεο στο TikTok είναι αυτής της 19χρονης -Και είναι μόλις 10 δευτερόλεπτα [βίντεο]

Ένα βίντεο διάρκειας μόλις 10 δευτερολέπτων έκανε την Μπέλα Πoρτς το μεγαλύτερο αστέρι του TikTok.

Η 19χρονη Μπέλα Πορτς γεννήθηκε στις Φιλιππίνες και ζει στη Χαβάη. Μετακόμισε στις ΗΠΑ με την οικογένειά της σε ηλικία 13 ετών. Εχει 45.4 εκατομμύρια ακολούθους στο ΤikTok, όπου χορεύει και τραγουδάει. To βίντεο όπου ερμηνεύει το «M to the B» της Millie B έχει συγκεντρώσει μέχρι σήμερα 528.8 εκατομμύρια views (!) και ανακηρύχτηκε το μεγαλύτερο viral βίντεο στο TikTok.

H Μπέλα Πορτς έχει υπηρετήσει στο Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό πριν γίνει αστέρι του TikTοk. To μικρό lipsync βίντεο διάρκειας 10 δευτερολέπτων έκανε την 19χρονη διάσημη στην δημοφιλή πλατφόρμα που χρησιμοποιούν τόσο πολύ οι νέοι και κατέχει την πρώτη θέση στο πιο viral βίντεο του TiTok.

