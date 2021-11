Πηνελόπη Αναστασοπούλου: Ποζάρει γυμνή στον φωτογραφικό φακό του συζύγου της -Η σέξι φωτό στο μπάνιο [εικόνα] | ΓΥΝΑΙΚΑ | iefimerida.gr

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου προχώρησε σε μία ιδιαίτερη αφιέρωση προς τον σύζυγο της, Φώτη Μπενάρντο.

Η ηθοποιός πόζαρε γυμνή στον φωτογραφικό φακό του συζύγου της, όσο ήταν στη ντουζιέρα κι έκανε μπάνιο. Εκείνος της σχημάτισε μια καρδούλα στο θολωμένο τζάμι από τους υδρατμούς, όπου μέσα σε αυτήν φαίνεται καθαρά το πρόσωπο της Πηνελόπης Αναστασοπούλου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Να βρεις κάποιον να σου κάνει καρδούλες στο τζάμι του μπάνιου όταν προσπαθείς να διώξεις τη μέρα από πάνω σου και από μέσα σου. Να σ' αγαπάει ακόμα κι όταν όλα είναι δύσκολα. Κυρίως τότε. Soulmate @fotisbenardo, love you for this click and everything else...», έγραψε η Πηνελόπη Αναστασοπούλου στην ανάρτησή της στο Instagram.

Δείτε τη φωτογραφία της Πηνελόπης Αναστασοπούλου στο Bovary.gr