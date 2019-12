Πόσα outfit αλλάζει η βασίλισσα Ελισάβετ την ημέρα των Χριστουγέννων; Περισσότερα κι από fashionista [εικόνες]

Τα Χριστούγεννα είναι προ των πυλών και όλοι μπαίνουν στο κλίμα των γιορτών. Ακόμη και η βασίλισσα Ελισάβετ.

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ φόρεσε τα καλά του και όλοι στην βασιλική οικογένεια της Αγγλίας είναι φουλ στις προετοιμασίες. Η βασίλισσα Ελισάβετ ακολουθεί πιστά τα εθιμοτυπικά και τις παραδόσεις.Σύμφωνα με την Άντζελα Κέλι, την ενδυματολόγο της, η βασίλισσα Ελισάβετ είναι πολυάσχολη την ημέρα των Χριστουγέννων καθώς έχει πολλούς καλεσμένους και πολλές δεξιώσεις. Έτσι, πρόκειται να αλλάξει και πολλά ρούχα!

Στο νέο βιβλίο της, «The Other Side of the Coin: The Queen, The Dresser and the Wardrobe», η Άντζελα Κέλι αναφέρει: «Μπορεί να αλλάξει πολλές φορές outfit σε μία μέρα». Για την ακρίβεια, ο αριθμός ζαλίζει καθώς ξεπερνά και τις πιο κομψές και γνωστές fashionista! Ακόμη, είναι δική της ευθύνη να μην «συγκρουστούν» ενδυματολογικά οι άλλες γυναίκες με την ίδια τη βασίλισσα.

