Οσκαρ 2024: Η μεγάλη τάση στο μανικιούρ που επιβεβαίωσαν οι εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί - iefimerida.gr

And just like that… η σεζόν των βραβείων τελείωσε και φυσικά μένουν μερικές λεπτομέρειες που θέλουμε να αναλύσουμε, όπως για παράδειγμα το μανικιούρ των celebrities.

Εξίσου σημαντική λεπτομέρεια, με τα ρούχα και το μακιγιάζ, είναι τα νύχια, όπου αυτή τη χρονιά, στην πλειοψηφία τους διατήρησαν τη φυσικότητα τους, επιβεβαιώνοντας την πιο δυνατή τάση της σεζόν.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι δεν ήταν λίγες εκείνες που επέλεξαν εντυπωσιακό manicure, διακοσμημένο με στρας και πέτρες. Από την άλλη ωστόσο, δεν έλειπαν και οι πιο φυσικές αποχρώσεις των νυχιών.

