Όσκαρ 2023: Οι πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις της βραδιάς -Πούλιες, εντυπωσιακά κοψίματα και λάμψη παλιού Χόλιγουντ - iefimerida.gr

H 95η τελετή των βραβείων Όσκαρ ολοκληρώθηκε εντυπωσιακές εμφανίσεις και την ταινία Everything, Everywhere, All at Once να νικά σε 7 κατηγορίες.

Όσον αφορά το κόκκινο χαλί, δεν έλειψε η λάμψη, ωστόσο αποτέλεσε έκπληξη το γεγονός ότι, για πρώτη φορά δεν ήταν κόκκινο αλλά λευκό και συγκεκριμένα είχε το χρώμα της σαμπάνιας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι stars έδωσαν και φέτος τον καλύτερό τους εαυτό με μερικές από τις ωραιότερες εμφανίσεις που είδαμε φέτος. Πούλιες, στρώσεις ταφτά, εντυπωσιακά κοψίματα και μια δόση λάμψης παλιού Χόλιγουντ συνέθεσαν ένα πολύ ενδιαφέρον και αναμφισβήτητα glamorous red (white) carpet!

Δείτε τις πιο λαμπερές εμφανίσεις των Όσκαρ στο Bovary.gr