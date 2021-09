Οι κομψές εμφανίσεις της Μέγκαν Μαρκλ στη Νέα Υόρκη -Με δύο διαφορετικά outfits απέδειξε ότι παραμένει fashion icon | ΓΥΝΑΙΚΑ | iefimerida.gr

She is back in business! Η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι βρέθηκαν στη Νέα Υόρκη για ένα τουρ γεμάτο συναντήσεις.

Επισκέφθηκαν το One World Trade Center Observatory ενώ συναντήθηκαν και με τον δήμαρχο Bill de Blasio και την Κυβερνήτη Kathy Hochul.

Η Μέγκαν εμφανίστηκε κομψή με μπλε παντελόνι, ζιβάγκο, γόβες και παλτό. Είχε τα μαλλιά της πιασμένα σε έναν κομψό κότσο και το μακιγιάζ της ήταν διακριτικόκ, όπως και τα κοσμήματά της.

Στη συνέχεια, το ζευγάρι βρέθηκε σε άλλη συνάντηση, με την Linda Thomas-Greenfield, την πρέσβη των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη. Για την περίσταση, η 40χρονη Μέγκαν άλλαξε και έκανε ένα κομψό και cozy look, εντελώς διαφορετικό. Η Μέγκαν απέδειξε ότι ξέρει από στιλ και παραμένει fashion icon.

