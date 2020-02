«Να ντύνεσαι σεμνά, δείξε σέξι»: Ο μονόλογος της Σίνθια Νίξον για τις παράλογες απαιτήσεις της κοινωνίας από τις γυναίκες [βίντεο]

Ενας συγκλονιστικός μονόλογος της Σίνθια Νίξον με τίτλο «Be A Lady, They Said» έχει γίνει viral και κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Το «Girls. Girls. Girls. Magazine» δημοσίευσε έναν μονόλογο της Σίνθια Νίξον, την οποία γνωρίσαμε ως «Μιράντα» στο Sex and the City και πλέον ασχολείται με την πολιτική. Ο μονόλογος «Be A Lady, They Said» («Να είσαι κυρία, είπαν») γράφτηκε το 2017 από την Camille Rainville και απαριθμεί τα παράλογα και αντιφατικά στερεότυπα που κυριαρχούν ακόμα για τη γυναίκα εν έτει 2020.

«Να είσαι κυρία είπαν. Η φούστα σου είναι πολύ κοντή. Η φούστα σου είναι πολύ μακριά. Το παντελόνι σου είναι πολύ στενό. Μη δείχνεις το στήθος σου, μη δείχνεις τα εσώρουχά σου, μη δείχνεις τους ώμους σου. Καλύψου. Μην προκαλείς. Οι άνδρες δεν μπορούν να συγκρατήσουν τον εαυτό τους. Έχουν ανάγκες. Μην είσαι σφιγμένη. Χαλάρωσε. Δείξε σέξι. Δείτε hot…»

