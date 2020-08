Πρώτη Κυρία: Γιατί οι Αμερικανοί θεωρούν παρωχημένο τον θεσμό -«Είναι μόνο για να στολίζουν το χριστουγεννιάτικο δέντρο»

Ριζική ανακαίνιση σε έναν από τους κήπους του Λευκού Οίκου έκανε η Μελάνια Τραμπ, με τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να την κατακρίνουν. Γιατί ο ρόλος της Πρώτης Κυρίας να είναι τόσο διακοσμητικός;

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Ιστορίας, οι Πρώτες Κυρίες σε όλο τον κόσμο είναι υποχρεωμένες να είναι κομψές συνοδοί και να στέκονται στο πλευρό των συζύγων τους για να μοιάζουν εκείνοι πιο όμορφοι και δυνατοί. Ουσιαστικά βρίσκονται πάντα στη σκιά του συζύγου τους. Η Flotus (First Lady of the United States), έχει γραφείο και γραμματέα, αλλά δεν έχει μισθό, και τα περισσότερα καθήκοντά της είναι ρηχά.

Πρέπει να είναι εμφανίσιμη, τα σικ ρούχα της να κάνουν ντόρο στα media, να είναι σεμνή και να στέκεται ένα βήμα πίσω από τον άντρα της. A,ναι...και να διακοσμεί χριστουγεννιάτικα δέντρα και να ανακαινίζει τους κήπους του Λευκού Οίκου. H Πρώτη Κυρία παραμελεί την δική της καριέρα για να στηρίξει και να ενισχύσει την εικόνα του συζύγου της.

