Τα χρώματα στα μαγιό που λίγες τολμούν -Διαχρονικά και κομψά, η σέξι εναλλακτική στο κλασικό λευκό - iefimerida.gr

Η λέξη «nude» στη μόδα έχει διπλό νόημα -μπορεί αφενός να αναφέρεται στα γήινα χρώματα (το χρώμα του δέρματος που λέμε) και αφετέρου στα κομμάτια που αποκαλύπτουν ποσοστό του δέρματος ή είναι ημιδιάφανα.

Μια από τις πιο εκλεπτυσμένες και chic τάσεις για το καλοκαίρι είναι, διαχρονικά, τα nude μαγιό.

Όχι εκείνα με τα λεπτά κορδονάκια και τα brazilian cuts, αλλά εκείνα που απογειώνουν την έννοια του μινιμαλισμού, σε συνδυασμό με το σέξι στοιχείο.

Τα nude μαγιό, λοιπόν, δεν είναι εκείνα με το λιγότερο ύφασμα, αλλά εκείνα των οποίων τα χρώματα φλερτάρουν με την φυσική απόχρωση του δέρματος.

Μπεζ, ανοιχτό καφέ της σοκολάτας γάλακτος ή πιο σκούρο, απαλό ροζ και ροδακινί, off white είναι ανάμεσα στις must αποχρώσεις για ένα nude look.

Δείτε τα πιο κομψά nude μαγιό στο Bovary.gr.