6 nude κραγιόν που χαρίζουν διάφανα, λαμπερά χείλη -Για ένα φρέσκο και φυσικό μακιγιάζ - iefimerida.gr

Tα nude κραγιόν είναι μια ιδανική επιλογή όταν θέλουμε να δείξουμε ελαφρώς πιο περιποιημένες.

Aυτά τα κραγιόν είναι η αγαπημένη και πιo classic makeup επιλογή. Με ένα πέρασμα, τα χείλη γίνονται διάφανα, έχουν μία διακριτική γυαλάδα, ενώ τονίζονται και δείχνουν πιο juicy. Αρκετοί συνδυάζουν το nude κραγιόν με μολύβι και το αποτέλεσμα γίνεται πιο εντυπωσιακό.

Είναι μία απόχρωση που ταιριάζει με οποιοδήποτε makeup look. Είτε επιλέξουμε ένα έντονο σκούρο smokey look, σε φυσικές ή απαλές ροζ αποχρώσεις, είτε θέλουμε ένα natural makeup look, τα nude κραγιόν ταιριάζουν απόλυτα.

