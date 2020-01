Κομψές στο κρύο -Οι πιο στιλάτες royals δίνουν ιδέες για σικάτο ντύσιμο σε χαμηλές θερμοκρασίες

Το στοιχείο που κάνει ορισμένες royals να θεωρούνται style icons, είναι η ικανότητά τους να διατηρούν την κομψότητα που αναμένεται από αυτές ακόμα και σε αντίξοες συνθήκες.

Πολλές επίσημες εμφανίσεις τους σε εξωτερικούς χώρους πραγματοποιούνται το χειμώνα, αλλά δεν τις βλέπουμε ποτέ τυλιγμένες με κασκόλ και σκουφιά -αντίθετα, προσθέτουν κομψά καπέλα και φουλάρια. Αλλά αυτό είναι μόνο ένα από τα έξυπνα τρικ τους για να παραμένουν elegant στο πολύ κρύο.

Από τη βασίλισσα Λετίθια ως την πάντα στιλάτη Κέιτ Μίντλετον, διαλέγουμε τα ωραιότερα χειμωνιάτικα looks και παίρνουμε ιδέες για το πώς μπορούμε να παραμείνουμε κομψές ακόμη και όταν κάνει πολύ κρύο, the royal way.

Δείτε πώς ντύνονται οι πιο στιλάτες royals στο πολύ κρύο και πάρτε ιδέες για σικάτο ντύσιμο σε χαμηλές θερμοκρασίες στο Bovary.gr