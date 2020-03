Η Χίλαρι Κλίντον αφηγείται τη ζωή της -Το ντοκιμαντέρ για τη γυναίκα που όλοι ξέρουν με το μικρό της όνομα [εικόνες & βίντεο]

Η Χίλαρι Κλίντον προσπάθησε να αφηγηθεί την ιστορία της μέσα σε λίγες μόλις ώρες. Το ντοκιμαντέρ «Hillary» σε σκηνοθεσία της Nanette Burstein μας ταξιδεύει πίσω στην παιδική και φοιτητική της ζωή στο Γέιλ και φτάνει έως το 2016, όταν έχασε από τον Τραμπ στις εκλογές για την προεδρεία των Η.Π.Α.

Η σειρά-ντοκιμαντέρ «Hillary», με μότο «Who do she thinks she is», προβάλλει αρχεία από την παιδική ηλικία της πρώην FLOTUS αλλά και από την εποχή που η Χίλαρι Κλίντον σπούδαζε στο Γέιλ, όπου γνώρισε τον μετέπειτα σύζυγό της και Πρόεδρο των Η.Π.Α. Μπιλ Κλίντον. Επίσης, μας δίνει και πρόσβαση στα «παρασκήνια» της εκστρατείας της, στην προσπάθειά της να γίνει η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος των Η.Π.Α. το 2016.

Στο ντοκιμαντέρ μιλούν και ο Μπιλ Κλίντον αλλά και ο Μπαράκ Ομπάμα, ενώ η Χίλαρι Κλίντον δεν διστάζει να αναφερθεί και στο σκάνδαλο «Μόνικα Λεβίνσκι» που δεν κλόνισε μόνο τον γάμο της αλλά και την προεδρεία του συζύγου της,

Δείτε το τρέιλερ και διαβάστε περισσότερο για το ντοκιμαντέρ της Χίλαρι Κλίντον στο Bovary.gr.