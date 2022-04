Στιλάτη και ανοιξιάτικη: Η Ναταλία Δραγούμη βγάζει selfie από το σαλόνι του σπιτιού της στο Μαρούσι [εικόνες] - iefimerida.gr

Η Ναταλία Δραγούμη δημοσίευσε στο Instagram δύο φωτογραφίες από το σαλόνι του σπιτιού της στο Μαρούσι.

Η ηθοποιός ευχήθηκε καλό μήνα στους διαδικτυακούς της φίλους και σημείωσε στο προφίλ της στο Instgram: «Με floral διάθεση», όπου μας έδειξε το ανοιξιάτικο look της. Η Ναταλία Δραγούμη φόρεσε ένα φλοράλ πουκάμισο το οποίο συνδύασε με ένα παντελόνι σε καμπάνα γραμμή και μπεζ ψηλοτάκουνα παπούτσια. To look της ολοκλήρωσε με μαύρα γυαλιά ηλίου και louis vuitton ζώνη.

Πέρα όμως από το στιλάτο ανοιξιάτικο στιλ της ηθοποιού, αυτό που μάς τράβηξε επίσης την προσοχή ήταν το σαλόνι του σπιτιού της. Η Ναταλία Δραγούμη μας έδωσε επίσης μια γεύση από το εσωτερικού του σπιτιού της που βρίσκεται στο Μαρούσι.

