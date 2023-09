Η Ναόμι Κάμπελ περπάτησε στην πασαρέλα με σέξι, διάφανο φόρεμα που σχεδίασε η ίδια [εικόνες] - iefimerida.gr

Η Ναόμι Κάμπελ περπάτησε στην πασαρέλα της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης και απέδειξε ότι ακόμα «το 'χει».

Το 53χρονο supermodel των 90s συνεργάστηκε με το brand PrettyLittleThing, ένα μεγάλο fast-fashion retailer από τη Βρετανία και λάνσαρε τα δικά της στιλάτα κομμάτια, που έκαναν ντεμπούτο στο catwalk της Νέας Υόρκης.

Η «βετεράνος» της μόδας, μάλιστα, έκλεισε την επίδειξη μόδας φορώντας ένα see through φόρεμα που σχεδίασε η ίδια. Το μακρύ halter neck φόρεμα ήταν καλυμμένο με λαμπερά πετράδια και είχε διάφανη, μαύρη βάση. H Κάμπελ είχε τα μακριά, μαύρα της μαλλιά ίσια κάτω ενώ ολοκλήρωσε το look της με μεγάλους κρίκους και μαύρες γόβες.

Η συλλογή έχει σκοπό να αποτίσει φόρο τιμής στην κληρονομιά της Ναόμι Κάμπελ και στο εμβληματικό στιλ της. Η συνεργασία ενορχηστρώθηκε από τον ιδρυτή του brand Umar Kamani, ο οποίος είναι και πολύ στενός φίλος με τη «βασίλισσα της πασαρέλας».

Η Ναόμι Κάμπελ στην πασαρέλα της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης /Φωτογραφία: Photo by Evan Agostini/Invision/AP

Τα σύνολα που παρουσιάστηκαν στο σόου περιελάμβαναν halter neck σιλουέτες, μίνι φορέματα και διάφανα υφάσματα.

Η Ναόμι Κάμπελ στην πασαρέλα της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης /Φωτογραφία: Photo by Evan Agostini/Invision/AP

Μόλις τον περασμένο μήνα αποκαλύφθηκε ότι η «μαύρη γαζέλα» είχε υπογράψει συμφωνία για τη συνεργασία-ορόσημο με τον γίγαντα της μόδας.

Η Ναόμι Κάμπελ στην πασαρέλα της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης /Φωτογραφία: Photo by Evan Agostini/Invision/AP

Η κολεξιόν δημιουργήθηκε νωρίτερα φέτος στο Λος Άντζελες και συνδυάζει το μοναδικό στιλ της Κάμπελ με την αφοσίωση του brand να παρέχει εμφανίσεις εμπνευσμένες από διασημότητες και μάλιστα σε προσιτή τιμή.

Στο λαμπερό σόου βρέθηκαν γνωστές celebrities όπως η Έμιλι Ραταϊκόφσκι, η Λένι Κλουμ, η Γουίνι Χάρλοου, η Τζούλια Φοξ κ.α.

Η Τζούλια Φοξ, η Έμιλι Ραταϊκόφσκι και η Τόμι Ντόρφμαν /Φωτογραφία: Photo by Evan Agostini/Invision/AP

