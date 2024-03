Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου με δύο κομμάτια από τα Marks & Spencer που θα φοράτε non stop την άνοιξη - iefimerida.gr

H Νάνσυ Ζαμπέτογλου επέλεξε να φορέσει denim ρούχα από την ανοιξιάτικη συλλογή των Marks & Spencer.

Συγκεκριμένα, η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια Νάνσυ Ζαμπέτογλου φόρεσε για την πρωινή της έξοδο στην πόλη ένα τζιν παντελόνι σε mom fit γραμμή το οποίο συνδύασε με λευκό T-shirt, καρό blazer και nude ψηλοτάκουνες γόβες.

Το δεύτερο street style look που δημοσίευσε η Νάνσυ Ζαμπέτογλου στο προφίλ της στο Instagram είναι ένα denim on denim look το οποίο αποτελείται από denim παντελόνι σε γραμμή καμπάνα, λευκό T-shirt και τζιν πουκάμισο.

