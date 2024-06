H Νάνσυ Ζαμπέτογλου δείχνει τον τρόπο να φορέσετε βερμούδα ακόμα και στο γραφείο -Ο chic συνδυασμός [εικόνες] - iefimerida.gr

H Νάνσυ Ζαμπέτογλου φόρεσε ένα καλοκαιρινό κοστούμι από τα Marks & Spencer και έδωσε έμπνευση στις διαδικτυακές της φίλες για τα επόμενα office looks τους.

Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου συχνά μοιράζεται με τις followers της στο Instagram τις στιλιστικές επιλογές της, οι οποίες είναι ιδανικές για κάθε περίσταση.

Πρόσφατα, η παρουσιάστρια του «Στούντιο 4» δημοσίευσε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram φωτογραφίες της στις οποίες τη βλέπουμε να ποζάρει με στιλάτα looks από τα Marks & Spencer και ένα μας κέντρισε το ενδιαφέρον αφού αποτελεί το go -to σύνολο για τις ημέρες στο γραφείο -και όχι μόνο.

