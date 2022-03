Μόνικα Λεβίνσκι: Η εμφάνιση σε πάρτι των Όσκαρ με κόκκινη τουαλέτα [εικόνες] - iefimerida.gr

Η Μόνικα Λεβίνσκι ήταν καλεσμένη του περιοδικού Vainty Fair για τα βραβεία των Οσκαρ.

To πάρτι του Vanity Fair -που πραγματοποιήθηκε στο Wallis Annenberg Center for the Performing Arts- είναι πια καθιερωμένος θεσμός μετά την τελετή απονομής και εκεί δίνουν το «παρών» προσωπικότητες από όλους τους χώρους της δημόσιας ζωής.

Η Μόνικα Λεβίνσκι εμφανίστηκε στο πάρτι φορώντας μια λαμπερή κόκκινη τουαλέτα και πόζαρε στους φωτογράφους άκρως χαμογελαστή. Αλλωστε έχει μια αδυναμία στο κόκκινο χρώμα και πολλές φορές το επιλέγει στις δημόσιες εμφανίσεις της.

