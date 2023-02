Η Μισέλ Φάιφερ με εντυπωσιακό μαύρο φόρεμα στο κόκκινο χαλί -Ατόφια γοητεία στα 64 [εικόνες] - iefimerida.gr

Η Μισέλ Φάιφερ έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί φορώντας ένα μαύρο φόρεμα του oίκου Saint Laurent.

H διάσημη ηθοποιός του Χόλιγουντ, Μισέλ Φάιφερ, φόρεσε ένα μαύρο μακρύ φόρεμα από την συλλογή του οίκου Saint Laurent για το φθινόπωρο-καλοκαίρι του 2023. Το look της ολοκλήρωσε με χρυσά βραχιόλια και σκουλαρίκια και ελάχιστο μακιγιάζ στο πρόσωπό της.

Η Μισέλ Φάιφερ βρέθηκε στην πρεμιέρα της ταινίας «Αnt-Man and the Wasp: Quantumania» που έγινε στο Λος Αντζελες στην οποία πρωταγωνιστεί. Η 64χρονη χολιγουντιανή πρωταγωνίστρια έκανε ένα total black look και ήταν πανέμορφη.

Δείτε την εμφάνιση της Μισέλ Φάιφερ στο Bovary.gr