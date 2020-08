Κόκκινα, μίνιμαλ και chic -Τα στιλάτα πέδιλα από τα Zara που θα φοράς από το πρωί έως το βράδυ

Αν ψάχνεις την ιδιαίτερη στιλιστική νότα που θα απογειώσει ακόμα και το πιο βαρετό look, ρίξε μια ματιά σε αυτά τα μίνιμαλ, κόκκινα δερμάτινα πέδιλα από τα Zara.

Το κίνημα του less is more παραμένει σταθερά διαχρονικό και οι οπαδοί της μίνιμαλ στιλιστικής προσέγγισης επιμένουν ότι δεν χρειάζεσαι πολλά για να δείχνεις σικάτη.

Μερικές φορές, αρκεί ένα ζευγάρι δερμάτινα πέδιλα για να αναβαθμίσεις ένα απλό look. Αυτό αποδεικνύει ένα ζευγάρι μίνιμαλ, κόκκινα και λεπτεπίλεπτα πέδιλα από τα Zara.

Με λουράκι που κολακεύει τον αστράγαλο, ξεκούραστο τακούνι και κατακόκκινο χρώμα που τα κάνει ακόμα πιο fashionable, τα elegant αυτά πέδιλα είναι ιδανικά για εμφανίσεις από το πρωί στο γραφείο έως και τη βραδινή σας βόλτα. Μάλιστα, χάρη στο διακριτικό τους σχέδιο είναι κατάλληλα για γυναίκες κάθε ηλικίας και προσωπικότητας.

Δείτε τα μίνιμαλ πέδιλα από τα Zara στο Bovary.gr.