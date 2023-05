Η Μίλα Γιόβοβιτς πήγε στο σόου της Chanel με κοντό σορτσάκι -To chic look της που τράβηξε τα βλέμματα [εικόνα] - iefimerida.gr

Η Μίλα Γιόβοβιτς παρακολούθησε το fashion show του οίκου Chanel που έγινε στο Λος Άντζελες.

H διάσημη ηθοποιός του Χόλιγουντ και μητέρα τριών παιδιών έκανε ένα total look Chanel, φορώντας κοντό σορτσάκι και κρεμ πουκάμισο. To chic look της Mίλα Γιόβοβιτς ολοκλήρωσε με σατέν γόβες και τσάντα του διάσημου οίκου. Οσο για το μακιγιάζ της ήταν πολύ ιδιαίτερο και καλοκαιρινό, συνδυάζοντας μαύρο και ροζ eyeliner στα μάτια της.

Η 47χρονη ηθοποιός, Μίλα Γιόβοβιτς, παρακολούθησε το σόου από την πρώτη σειρά, δίπλα στην Ελ Φάνινγκ και την πρώην σύντροφο του Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Καμίλα Μορόνε.

