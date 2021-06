Μια εξοχική κατοικία στην Πορτογαλία εντυπωσιάζει με το design και το ανέμελο, καλοκαιρινό χρώμα της | ΓΥΝΑΙΚΑ | iefimerida.gr

Μια υπέροχη, εξοχική κατοικία στo Alcácer do Sal της Πορτογαλίας μας δίνει τις ωραιότερες ιδέες διακόσμησης για να παίξουμε σε κάθε χώρο με το γαλάζιο χρώμα.

Λευκό, γαλάζιο, ξύλο και ψάθα… Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν ένα σκηνικό καλοκαιρινής ανεμελιάς σε μία παλιά αγροικία του 19ου αιώνα που ανακαινίστηκε και εντυπωσιάζει με το δροσερό της χρώμα.

Η μπλε κατοικία ανήκει στο συγκρότημα παραδοσιακών σπιτιών Monte do Olival στο Alcácer do Sal της Πορτογαλίας, λίγο έξω από τη Λισαβόνα. Τα σπίτια του Monte do Olival διατίθενται για ενοικίαση και το καθένα το χαρακτηρίζει ένα χρώμα. Το μπλε σπίτι είναι το πιο δροσερό, αφού έχει την αύρα της θάλασσας σε κάθε του γωνιά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε το εντυπωσιακό, μπλε σπίτι στο Bovary.gr