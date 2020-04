To «μένουμε σπίτι» έγινε βραχιόλι -Τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση μονάδων υγείας [εικόνες]

Χρησιμοποιεί τα κοσμήματα για να εκφράσει τη δημιουργικότητά της και να δώσει μορφή στα δικά της μηνύματα. Τώρα, μέσα από την καμπάνια «Μένουμε Σπίτι», η σχεδιάστρια Maliyα εμπνεύστηκε και θέλησε να προσφέρει.

Η καμπάνια «Μένουμε Σπίτι» αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τη σχεδιάστρια Maliya, η οποία θέλησε να συμβάλλει με τον δικό της τρόπο στη μάχη κατά του κορωνοϊού. Δημιούργησε unisex βραχιόλι με πρωταγωνιστή ένα… σπίτι! Το σύμβολο του σπιτιού παίρνει μορφή και χρώμα, θέλοντας να διαδώσει ένα και μόνο σύνθημα: «Μένουμε Σπίτι», μία στάση τόσο απλή αλλά τόσο σημαντική στη μάχη κατά της πανδημίας.

Η Maliya, λοιπόν, πιστή στην πεποίθηση ότι ο καλός σκοπός υπηρετείται και μέσα από τη μόδα, δημιούργησε το βραχιόλι «Μένουμε σπίτι». Στόχος της είναι η συγκέντρωση χρημάτων για την ενίσχυση μονάδων υγείας, για την αγορά εξοπλισμού ή αναλωσίμων για νοσοκομείο της χώρας μας. Αλλωστε, η ελληνική μόδα σε αυτούς τους περίεργους καιρούς έχει δείξει ότι στηρίζει τη μάχη κατά του ιού και brands έχουν ανακοινώσει την προσφορά μέρους των εσόδων τους για την ενίσχυση του σκοπού αυτού.



Φωτογραφίες: Τα βραχιολάκια «Μένουμε Σπίτι» της Maliya

Η σχεδιάστρια Maliya μίλησε στο iefimerida.gr για την έμπνευσή της και την ανάγκη να μεταδώσει αισιοδοξία μέσα από την τέχνη της. «Το βραχιόλι ήταν ο δικός μου άμεσος τρόπος να συμμετέχω ενεργά στη διάδοση του μηνύματος, να επικοινωνήσω στον κόσμο το πόσο απλό και εύκολο είναι να σώσουμε ζωές και να κερδίσουμε έναν "διαφορετικό", παγκόσμιο εχθρό, μένοντας στο πιο ασφαλές μέρος που έχει ο καθένας μας, το σπίτι του. Το "Μένουμε Σπίτι" έγινε το σύνθημά μας, όπως έγινε σε κάθε Έλληνα πολίτη, όπως σε κάθε πολίτη του κόσμου», αναφέρει η σχεδιάστρια.

«Το σύμβολο του σπιτιού, δηλαδή της απόλυτης ασφάλειας, με το πανανθρώπινο μήνυμα δύο λέξεων, που μεταφράστηκε σε κάθε γλώσσα και υιοθετήθηκε σχεδόν από όλες τις χώρες του πλανήτη, μετατράπηκε σε κόσμημα που μπορεί να φορεθεί από γυναίκες, άντρες, μικρούς, μεγάλους», προσθέτει.

Το βραχιόλι «Μένουμε Σπίτι»

«Εχω μάθει, ακόμα και στις πιο δύσκολες ή σοβαρές συνθήκες, να εκφράζομαι μέσα από τη δημιουργικότητά. Έχοντας παρακολουθήσει με προσοχή τις διεθνείς εξελίξεις πριν ακόμα φτάσει ο Covid19 στη χώρα μας, είχα πλήρη συναίσθηση της σοβαρότητας της κατάστασης και του πόσο κρίσιμη είναι η κοινωνική αποστασιοποίηση. Με που ανακοινώθηκαν τα αρχικά μέτρα στην Ελλάδα, μετά τα πρώτα κρούσματα, σαν επιχείρηση, κλείσαμε οικειοθελώς το κατάστημά μας και περιοριστήκαμε στη λειτουργία του εργαστηρίου», δηλώνει.

Το «Μένουμε Σπίτι» έγινε το σύνθημά μας

Φύσει αισιόδοξη, η σχεδιάστρια καλεί όλους εμάς να δούμε την περίοδο που διανύουμε από μια άλλη οπτική, πιο φωτεινή, και να κατανοήσουμε πως χάρη στην πιο απλή πράξη, το «Μένουμε Σπίτι», δηλαδή, μπορούμε να βγούμε νικητές.

«Με την πεποίθηση πως ένας καλός σκοπός υπηρετείται και μέσα απ´ τη μόδα, αποφασίσαμε να ενισχύσουμε τον κοινωνικό χαρακτήρα του κοσμήματος, διαθέτοντάς το στο κοινό έναντι συμβολικού ποσού, επιδιώκοντας τη συγκέντρωση χρημάτων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού. Στόχος μας η αγορά εξοπλισμού ή αναλωσίμων για νοσοκομείο της χώρας. Πιστεύω ακράδαντα στη δύναμη των πολλών και είμαι σίγουρη ότι θα τα καταφέρουμε!», υποστηρίζει η Maliya.

Το βραχιόλι, ίσως, αποτελεί ένα ενθύμιο... Θα θυμόμαστε πως μέσα από την πιο απλή πράξη, βγήκαμε νικητές

«Για πρώτη φορά είμαστε όλοι στην ίδια, στην ομάδα που θα κερδίσει»

Σκοπός της Maliya είναι να στείλει ένα χαρούμενο μήνυμα και να κάνει όλους να δούμε ότι η περίοδος που «μένουμε σπίτι» δεν αποτελεί «τιμωρία», αλλά μια συνθήκη που μας τοποθετηθεί όλους σε μία μεγάλη ομάδα με έναν κοινό στόχο: Να κερδίσουμε την πανδημία.

«Θέλω με το βραχιόλι αυτό, όντας φύσει θετικός άνθρωπος, να μεταδώσω αισιοδοξία. Να δούμε την περίοδο του αυτοπεριορισμού με άλλη οπτική και όχι σαν κάτι καταναγκαστικό, "μαύρο" και τιμωρητικό. Να αισθανθούμε όλοι μικροί superheroes! Άλλοι με τη στολή της εργασίας τους κι άλλοι με φόρμες ή ακόμα και πυτζάμες. Να νιώσουμε περήφανοι και δυνατοί που για πρώτη φορά στη παγκόσμια ιστορία είμαστε όλοι στην ίδια, τεράστια, πολυμορφική και πολύ "cool" ομάδα. Στην ομάδα που θα κερδίσει! Γιατί ένα είναι το μόνο σίγουρο! Η επιστήμη θα τα καταφέρει, η απειλή θα εξαφανιστεί και η ανθρωπότητα στο τέλος θα νικήσει!», λέει.

Μικροί και μεγάλοι, γυναίκες και άντρες μπορούν να επιλέξουν το δικό τους και να ενισχύσουν την προσπάθεια της Maliya

Το βραχιόλι της Maliya διατίθεται τόσο σε κλασσικούς χρωματισμούς για να ταιριάζει με όλα τα homewear look μας, όσο και σε πιο ποπ χρώματα, γιατί πάνω απ’ όλα παραμένουμε χαμογελαστοί. Πωλείται έναντι συμβολικής τιμής και μπορείτε να το αποκτήσετε στέλνοντας μήνυμα, mail ή απλά τηλεφωνώντας στα στοιχεία επικοινωνίας του brand. Το κατάστημα The Jewel Lab by Maliya είναι μεν κλειστό, αλλά η προσφορά και η αγάπη βρίσκουν τον τρόπο να φτάσουν οπουδήποτε!



Το βραχιόλι είναι αδιάβροχο, για να μην έχουμε άγχος όταν πλένουμε τα χέρια μας!



Μπορεί να μένουμε σπίτι, αλλά το μήνυμα πηγαίνει παντού… Αλλωστε είναι στο… χέρι μας. «Μένουμε σπίτι, μένουμε ασφαλείς, φοράμε το βραχιόλι Maliya και το διαδίδουμε στον κόσμο!».

«Μεταδίδουμε το μήνυμα, όχι τον ιό. Μένουμε σπίτι».

Maliya, η ζωή είναι πολύ σύντομη για να φοράς βαρετά πράγματα

Η σχεδιάστρια Maliya δημιούργησε τον δικό της κόσμο, το 2010, κερδίζοντας τις εντυπώσεις, καθώς τα κοσμήματά της είναι μοναδικά και αναγνωρίζονται με την πρώτη ματιά. Ευφάνταστα και παιχνιδιάρικα, αποτελούν ένα παιχνίδι αντιθέσεων λόγω της μίξης διάφορων υλικών, που δημιουργούν ένα αρμονικό αποτέλεσμα. Σήμα κατατεθέν της τα oversized κοσμήματα, τα eye catching και super edgy κολιέ.



Αυτό που αγαπούν όσοι φορούν τα κοσμήματά της είναι ότι δημιουργούν χαρά, γιατί είναι «ζωντανά», έχοντας δικό τους χαρακτήρα και στιλ. «Less is more but more is better» και «Too much of a good thing is wonderful» είναι τα δύο μότο της σχεδιάστριας και αποτυπώνονται σε κάθε κόσμημά της.

Η Maliya, μέσα από την τέχνης της, δεν ξεχνά πως η δημιουργία μπορεί να μοιράσει την αγάπη. Γι' αυτό υποστηρίζει μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και ιδρύματα, δημιουργώντας συλλογές καθαρά φιλανθρωπικού χαρακτήρα όπως για τον Ελληνικό Σύλλογο Στήριξης Παιδιών με Συγγενείς Καρδιοπάθειες «Καρδιά Του Παιδιού» και τον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλογα».

