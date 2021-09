Το μαύρο παντελόνι από τα Massimo Dutti που θα φοράς από το πρωί έως το βράδυ -Στιλάτο και πρακτικό | ΓΥΝΑΙΚΑ | iefimerida.gr

Η νέα σεζόν είναι εδώ. Μπήκαμε στο φθινόπωρο και βλέπουμε τον καιρό να αλλάζει.

Μπαίνουμε σε πιο χουχουλιάρικο mood, έτσι είναι η ώρα να ανανεώσουμε την γκαρνταρόμπα μας. Το παντελόνι θα αποτελεί πάντα το πιο βασικό κομμάτι της ντουλάπας μας. Είναι must have και πάνω του μπορούμε να «χτίσουμε» πολλά και διαφορετικά looks.

Ένα παντελόνι, όμως, δεν είναι ποτέ αρκετό. Έχουν μια ξεχωριστή θέση στη ντουλάπα και στην καρδιά μας. Ψάχνοντας για το ιδανικό, βρήκαμε στα Massimo Dutti ένα παντελόνι στο οποίο αξίζει να επενδύσουμε.

Πρόκειται για ένα υφασμάτινο παντελόνι στο πιο διαχρονικό χρώμα: Το μαύρο. Το παντελόνι είναι κομψό, στιλάτο και πάει με όλα. Είναι ένα κομμάτι που θα σε «σώζει» όταν δεν έχεις τίποτα να φορέσεις.

