Ετσι ήταν η Μαρία Σολωμού στα 16 της -Ολοι οι followers συμφώνησαν ότι είναι ίδια με σήμερα [εικόνα] - iefimerida.gr

H Μαρία Σολωμού δημοσίευσε στο Instagram μία φωτογραφία της σε ηλικία 16 ετών μαζί με δύο φίλες της.

Η ηθοποιός έκανε reunion με δυο φίλες της στο Λουτράκι, ξαναποζάροντας μαζί τους όπως πριν από 32 χρόνια, που οι τρεις τους ήταν 16 ετών και έκαναν Πάσχα με τους γονείς τους.

Η Μαρία Σολωμού δημοσίευσε στο Instagram δύο φωτογραφίες, του τότε και του σήμερα, και στη λεζάντα σημείωσε: «Το βαριόμασταν το Λουτράκι, αλλά ήταν Πάσχα κι εμείς 16 οπότε δε μας ρώταγαν. Παρόλα αυτά πάντα περνάγαμε καλά τελικά. Στο μπαλκόνι της Ζιζής Κυριακή του Πάσχα με τους μπαμπάδες να ψήνουν και τις μαμάδες να μας παρακαλούν να βγάλουμε μια αναμνηστική φωτογραφία ……30 χρόνια μετά …εκεί εμείς!!! Με κάτι δεκαεξάχρονα δικά μας πια, να προσπαθούμε να θυμηθούμε εκείνη την παλιά την πόζα….. Δεν την πετύχαμε ακριβώς αλλά δεν πειράζει….. you get the picture!!!!!!!».

Η φωτογραφία από την εφηβεία της ενθουσίασε τους θαυμαστές της, οι οποίοι σχεδόν όλοι σημείωσαν πως δεν έχει αλλάξει σχεδόν καθόλου από τότε.

