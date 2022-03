Η Μαρία Μπεκατώρου με ψηλόμεσο παντελόνι από τα Zara -Πολύ σικάτο, σε υπέροχο χρώμα [εικόνες] - iefimerida.gr

Η Mαρία Μπεκατώρου έκανε ένα total Zara look στην παρουσίαση του τηλεπαιχνιδιού «Τhe Chase».

Η παρουσιάστρια του Mega δημοσίευσε το κομψό και στιλάτο look της στο προφίλ της στο Instagram, όπως κάνει κάθε φορά. Η Μαρία Μπεκατώρου έκανε ένα μονοχρωματικό look από τα καταστήματα Zara και μπορείς κι εσύ να αποκτήσεις τα κομμάτια που επέλεξε να φορέσει.

To ψηλόμεσο παντελόνι που φόρεσε η Μαρία Μπεκατώρου κολακεύει το σώμα και είναι ιδανικό για την άνοιξη. Οσο για το τοπ, έχει μακριά puffed μανίκια και είναι εφαρμοστό στη μέση. To look της είναι σε ροζ χρώμα, το οποίο φέτος την άνοιξη είναι πολύ must.

