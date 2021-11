Μαρία Μπακοδήμου: Φόρεσε τα πιο μοδάτα μποτάκια του χειμώνα- Κομψά και άνετα, σε διαχρονικό χρώμα | ΓΥΝΑΙΚΑ | iefimerida.gr

H Μαρία Μπακοδήμου έκανε τα ψώνια της σε γνωστό πολυκατάστημα.

Ανάμεσα στις υποχρεώσεις της καθημερινότητας βρήκε τον χρόνο να κάνει και shopping therapy.

Η γνωστή παρουσιάστρια, που την συγκεκριμένη περίοδο συμμετέχει στην κριτική επιτροπή του επιτυχημένου show «Just The Two Of Us», μαζί με τους Σταμάτη Φασουλή, την Βίκυ Σταυροπούλου και φυσικά την Δέσποινα Βανδή, επισκέφθηκε γνωστό πολυκατάστημα στα Βόρεια Προάστια και ο φακός την συνέλαβε, πιο στιλάτη από ποτέ.

Η Μαρία Μπακοδήμου φροντίζει να είναι εντυπωσιακή και καλοντυμένη και έχει γίνει το νέο στιλιστικό inspiration για όλες τις γυναίκες των 40 και 50 plus. Αυτή την φορά επέλεξε τα πιο κομψά μποτάκια του φετινού χειμώνα.

Δείτε την Μαρία Μπακοδήμου με τα πιο ενημερωμένα μποτάκια της φετινής σεζόν σε διαχρονικό χρώμα