Η Μαρία Μπακοδήμου φόρεσε το ιδανικό τζιν για γυναίκες άνω των 50 -Στιλάτο, κολακεύει το σώμα [εικόνα] - iefimerida.gr

Η Μαρία Μπακοδήμου έκανε μια στιλάτη εμφάνιση με τζιν και χρωματιστό πλεκτό.

Η παρουσιάστρια φαίνεται ότι αγαπά τη μόδα και οι εμφανίσεις της είναι πάντα προσεγμένες. Ενώ συνήθως προτιμά τα casual looks, πάντα φροντίζει να προσθέτει ένα fashionable twist ή ένα statement κομμάτι.

Σε μία από τις πρόσφατες εκπομπές της, η Μαρία Μπακοδήμου επέλεξε ένα πολύ κομψό φθινοπωρινό look που μας έδωσε έμπνευση. Φόρεσε ένα ψηλόμεσο wide leg τζιν σε κλασικό ανοιχτό μπλε και το συνδύασε με μια σούπερ στιλάτη ζακέτα με ρόμβους. Ολοκλήρωσε το look με ένα ζευγάρι platform boots σε nude απόχρωση και σειρές από κολιέ και σκουλαρίκια που χάριζαν edge. Stylish and cool!

