Η Mαράια Κάρεϊ αποκάλυψε ποιο είναι το αγαπημένο της χριστουγεννιάτικο τραγούδι -Και δεν είναι το δικό της - iefimerida.gr

Η Μαράια Κάρεϊ είναι ειλικρινής και αποκάλυψε σε συνέντευξή της ποιο είναι το αγαπημένο της χριστουγεννιάτικο τραγούδι.

Η «Βασίλισσα των Χριστουγέννων» αποκάλυψε στο «The Jennifer Hudson Show» ποιο είναι το αγαπημένο της χριστουγεννιάτικο τραγούδι. Παρόλο που όλοι περίμεναν ότι θα πει το «All I want for Christmas is you», η Μαράια Κάρεϊ ξάφνιασε πολλούς με την απάντησή της.

Το χριστουγεννιάτικο τραγούδι της Μαράια Κάρεϊ «All I want for Christmas is you» κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στις 29 Οκτωβρίου του 1994. Η τραγουδίστρια ήταν 25 ετών και είχε κυκλοφορήσει μόλις τρία άλμπουμ. Παρότι έχουν περάσει 29 χρόνια, το κομμάτι εμφανίζεται πάντα όταν πλησιάζουν οι γιορτές των Χριστουγέννων και αποτελεί μια βασική και μόνιμη πηγή εσόδων για την διάσημη τραγουδίστρια.

