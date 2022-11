Το μακρύ λευκό μπουφάν από τα Oysho θα σε κρατήσει ζεστή, με στιλ -Φρεσκάρει το ντύσιμο, πάει με όλα - iefimerida.gr

Ένα κομψό και ζεστό μπουφάν είναι απαραίτητο για κάθε ολοκληρωμένη χειμωνιάτικη γκαρνταρόμπα.

Το puffer ή αλλιώς το κλασικό πουπουλένιο μπουφάν, είναι κατάλληλο για τις χαμηλές θερμοκρασίες και είναι ευκολοφόρετο και πρακτικό. Ακόμη και αν δεν το φορέσετε σε βραδινές εξόδους, ένα ποιοτικό μπουφάν θα σας λύσει τα χέρια στην καθημερινότητα αλλά και σε εκδρομές και ταξίδια, και θα μείνει στην γκαρνταρόμπα σας για χρόνια.

Στη συλλογή των Oysho ανακαλύψαμε ένα μακρύ λευκό μπουφάν που ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα και χαρίζει κομψότητα. Σε απαλό λευκό χρώμα, κάνει τη διαφορά από τα κλασικά μαύρα και τα μπλε και δίνει στο ντύσιμο μια νότα φρεσκάδας. Ζεστό, άνετο και πρακτικό, θα φωτίσει τα χειμωνιάτικα looks σας και θα φορεθεί με κάθε ντύσιμο. Ένα basic κομμάτι που είναι απόλυτο must have!

