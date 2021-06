Less is more: Το makeup look που χαρίζει πραγματική λάμψη στην επιδερμίδα | ΓΥΝΑΙΚΑ | iefimerida.gr

Τα τελευταία χρόνια αναζητούμε όσο το δυνατό πιο φυσικό makeup look και λαμπερό δέρμα.

Δεν υπάρχει ιδιαίτερη ζήτηση για full makeup look τα τελευταία χρόνια. Ειδικά μετά την περίοδο των lockdown και των zoom meetings, αναζητούμε προτάσεις μακιγιάζ που έχουν φυσικό αποτέλεσμα.

Με προϊόντα ομορφιάς που διαθέτουν ελαφριά υφή και μεσαία κάλυψη μπορούμε να πετύχουμε ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα στο πρόσωπό μας.

Επιστρέφουμε στο less-is-more makeup look, δηλαδή στο ελαφρύ μακιγιάζ, το οποίο αυτήν τη σεζόν είναι πιο must από ποτέ. Επιλέγουμε ελάχιστα προϊόντα για το makeup look μας για να δημιουργήσουμε ένα λαμπερό, φυσικό look.

