L'Oréal for the Future -Πώς οι στόχοι της L' Oreal για βιωσιμότητα ζωντανεύουν μέσα από τα προϊόντα της

Με ένα φιλόδοξο πρόγραμμα, με φιλόδοξους στόχους για τη βιωσιμότητα προς το 2030 η L’Oréal επιταχύνει το μετασχηματισμό της προς ένα μοντέλο λειτουργίας, που σέβεται τα όρια του πλανήτη.

Και το όνομα αυτού L'Oréal for the Future. Με το L'Oréal for the Future η L'Oréal λαμβάνοντας υπόψη της της αυξανόμενες περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις επιταχύνει το μετασχηματισμό της προς ένα μοντέλο λειτουργίας, που σέβεται τα όρια του πλανήτη, ενώ την ίδια ώρα ενισχύει τις δεσμεύσεις της γιαβιωσιμότητα και κοινωνική ενσωμάτωση.

Η στρατηγική της L’Oréal βασίζεται σε τρεις πυλώνες:

Μετασχηματίζεται και σέβεται τα όρια του πλανήτη Ενδυναμώνει το επιχειρηματικό της οικοσύστημα, βοηθώντας τη μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο κόσμο Συμβάλλει στην επίλυση των προκλήσεων του κόσμου, υποστηρίζοντας επείγουσες κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανάγκες

Πιο συγκεκριμένα, δεσμεύεται ότι:

Μέχρι το 2025, όλες οι εγκαταστάσεις της L'Oréal θα έχουν επιτύχει ουδετερότητα άνθρακα, μέσα από τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη χρήση 100% ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Μέχρι το 2030, το 100% των πλαστικών που χρησιμοποιούνται στις συσκευασίες των προϊόντων της L'Oréal θα προέρχονται είτε από ανακυκλωμένες πηγές είτε από πηγές βιολογικής προέλευσης.

Μέχρι το 2030, η L'Oréal θα μειώσει κατά 50% ανά τελικό προϊόν, σε σύγκριση με το 2016, τις συνολικές εκπομπές της σε αέρια του θερμοκηπίου

Συμβάλλοντας στην επίλυση των προκλήσεων του κόσμου, η L'Oréal θα διαθέσει 150 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση επειγόντων κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων.

Συγκεκριμένα:

100 εκατομμύρια ευρώ θα δεσμευτούν για επενδύσεις αντίκτυπου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν βασικές περιβαλλοντικές προκλήσεις. 50 εκατομμύρια ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση έργων αποκατάστασης κατεστραμμένων φυσικών θαλάσσιων και δασικών οικοσυστημάτων μέσω ενός ταμείου που ονομάζεται «L’Oréal Fund for Nature Regeneration» και το οποίο θα διαχειρίζεται η Mirova, θυγατρική της Natixis Investment Managers. Το ταμείο αυτό θα αφιερωθεί στις επενδύσεις αντίκτυπου. Ακόμα 50 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση έργων που συνδέονται με την κυκλική οικονομία.

50 εκατομμύρια ευρώ θα δεσμευτούν για την υποστήριξη των ευάλωτων γυναικών μέσω της δημιουργίας ενός φιλανθρωπικού ταμείου. Το ταμείο αυτό, θα στηρίξει τοπικές φιλανθρωπικές οργανώσεις στις προσπάθειές τους να καταπολεμήσουν τη φτώχεια, να βοηθήσουν τις γυναίκες να επιτύχουν κοινωνική και επαγγελματική ένταξη, να παρέχουν επείγουσα βοήθεια σε γυναίκες πρόσφυγες και γυναίκες με αναπηρίες, να αποτρέψουν τη βία κατά των γυναικών και να υποστηρίξουν τα θύματα.

Με αυτούς τους νέους στόχους, θέλουμε να είμαστε καταλύτες αλλαγής, αφοσιωμένοι περισσότερο από ποτέ στο περιβάλλον και την κοινωνία. Και τα προϊόντα μας κατέχουν καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή.

Μια σειρά από παραδείγματα για το πως οι στόχοι της L'Oréal ζωντανεύουν μέσα από τα προϊόντα της

L'ORÉAL LUXE

BIOTHERM

BIOTHERM LIFE PLANKTON ELIXIR

Η προσέγγιση της Biotherm για τη βιωσιμότητα βασίζεται στην πεποίθηση ότι αξιοποιώντας την επιστήμη και την τεχνολογία για την ενίσχυση της ακατέργαστης δύναμης της φύσης, μπορεί να δημιουργήσει πολυτελή και αποτελεσματικά προϊόντα, που προστατεύουν το δέρμα, ενώ ταυτόχρονα σέβονται τον πλανήτη.

Το καλύτερο παράδειγμα αυτής της φιλοσοφίας είναι το βασικό συστατικό της μάρκας, το Life Plankton ™, που βρίσκεται σήμερα σε σχεδόν όλα τα προϊόντα Biotherm και με την υψηλότερη συγκέντρωση 5% στο εμβληματικό Life Plankton ™ Elixir της Biotherm.

Πρωτοπόρος στη βιολογία του δέρματος από το 1952, η Biotherm ανακάλυψε το Life Plankton ™ - ή Vitreoscilla Filiformis- από τις ιαματικές πηγές των Γαλλικών Πυρηναίων. Η Biotherm αξιοποιεί την απίστευτη θεραπευτική δύναμη του Life Plankton™ σε προηγμένα προϊόντα περιποίησης της επιδερμίδας. Χάρη στην εξειδίκευσή της στη Βιοεπιστήμη, η μάρκα ενσωματώνει τα ισχυρότερα ενεργά συστατικά σε ασύγκριτα απολαυστικές συνθέσεις για υγιή και ενεργή ομορφιά.

Από το 1994, Η Biotherm έχει αναπαράγει το θαυματουργό Life Plankton ™ , χρησιμοποιώντας μια μοναδική τεχνική βιοζύμωσης που ονομάζεται Fermogenesis ™. Χρειάστηκαν 8 χρόνια έρευνας και η χρήση βιώσιμης τεχνολογίας αιχμής για να διασφαλιστεί η τέλεια φόρμουλα αναπαραγωγής και η μεγιστοποίηση της σταθερότητας του Life Plankton ™. Σήμερα, το Life Plankton ™ παράγεται σε ένα φιλικό προς το περιβάλλον εργοστάσιο όπου το 100% των λυμάτων ανακυκλώνεται στις εγκαταστάσεις. Η οικολογικά σχεδιασμένη διαδικασία βιοπαραγωγής απαιτεί συνεχή ροή καθαρού νερού, εμπλουτισμένη με συγκεκριμένες βιταμίνες, μέταλλα και φυτικά εκχυλίσματα.

Με τη Fermogenesis ™, σήμερα το brand είναι σε θέση να αξιοποιήσει τα κλινικά αποδεδειγμένα οφέλη του Life Plankton ™ για το δέρμα στα προϊόντα του χωρίς να χρειάζεται να το αντλεί από τη φύση. Πρόκειται για ένα μοναδικό συστατικό που είναι 100% Φυσικό, 100% Ανανεώσιμο και 100% Βιοδιασπώμενο.

Το Life Plankton ™ Elixir έχει μοναδικό θετικό αντίκτυπο στη βιομηχανία ομορφιάς, χάρη στο μοναδικό ανανεώσιμο συστατικό του, αλλά και τις βιώσιμες λύσεις συσκευασίας του, καθώς το μπουκάλι του Life Plankton ™ Elixir είναι κατασκευασμένο από 25% ανακυκλωμένο γυαλί.

BOTHERM WATER LOVERS SUNMILK SPF30

Με το νερό στην καρδιά της μάρκας, η Biotherm εργάζεται για χρόνια στο να μειώσει το υδάτινο αποτύπωμα των προϊόντων της και να δημιουργήσει φόρμουλες που σέβονται τη θαλάσσια ζωή - ιδιαίτερα το φυτοπλαγκτόν.

Φέτος, η Biotherm γιορτάζει ένα εξαιρετικό επίτευγμα: την πιστοποίηση του Waterlover Sun Milk SPF30 και SPF50 με το οικολογικό σήμα Nordic Swan Ecolabel. Ο οργανισμός Nordic Swan Ecolabel αξιολογεί την περιβαλλοντική επίπτωση ολόκληρου του κύκλου ζωής ενός προϊόντος, διασφαλίζοντας ότι τα πιστοποιημένα προϊόντα πληρούν πολύ αυστηρές περιβαλλοντικές και χημικές απαιτήσεις. Το οικολογικό σήμα διευκολύνει τους καταναλωτές στην επιλογή προϊόντων, παρέχοντάς τους ανεξάρτητες, αξιόπιστες οδηγίες και βοηθώντας τους να εντοπίζουν τα προϊόντα με τις καλύτερες περιβαλλοντικές επιδόσεις. Σε ό,τι αφορά στις μάρκες, αποτελεί ένα παγκόσμιο σημείο αναφοράς στο θέμα της βιωσιμότητας και ένα ισχυρό εργαλείο για διάφανη επικοινωνία.

Η σειρά Waterlover Sun Milk πληροί, επίσης, ένα από τα αυστηρότερα πρότυπα οικολογικής πιστοποίησης για τα αντηλιακά προϊόντα, προσφέροντας παράλληλα κορυφαία προστασία από τις ακτίνες UVA & UVB. Έτσι, όχι μόνο προστατεύουν το δέρμα, αλλά σέβονται και τον ωκεανό. Με φόρμουλα από 97% βιοδιασπώμενη βάση και προσεκτικά επιλεγμένα ηλιακά φίλτρα, έχουν σχεδιαστεί για να ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις στο νερό και την υδρόβια ζωή.

Οι δεσμεύσεις της Biotherm υπερβαίνουν τις συνθέσεις της. Για να στηρίξει τη δέσμευση της μάρκας να μειώνει τη χρήση παρθένου πλαστικού και να ελαχιστοποιεί τα μη ανακυκλώσιμα πλαστικά απόβλητα, το μπουκάλι του eco-labelled WATERLOVER SUN MILK SPF30 & SPF50 κατασκευάζεται από 100% ανακυκλωμένο πλαστικό και είναι ανακυκλώσιμο.

Σε μια προσπάθεια καλύτερης προσέγγισης των καταναλωτών και μεγαλύτερης διαφάνειας, η συσκευασία ευαισθητοποιεί και ενημερώνει πλέον τους χρήστες, περιλαμβάνοντας οδηγίες διαλογής για όλα τα μέρη της. Παράλληλα, προσφέρει μια κορυφαία σύνθεση αντηλιακού προϊόντος που εξασφαλίζει υψηλή προστασία.

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕΡΜΟΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

LA ROCHE-POSAY

LIPIKAR BAUME AP+Μ

Η LIPIKAR, η N°1 σειρά περιποίησης και καθαρισμού σώματος στα φαρμακεία στην Ευρώπη, επανασχεδιάζει το εμβληματικό προϊόν της, το μαλακτικό BAUME AP+, με μια νέα τεχνολογία που περιορίζει τον πολλαπλασιασμό και την ανθεκτικότητα του βακτηρίου Staph που εμπλέκεται στο έκζεμα, ενισχύοντας έτσι την ισορροπία του μικροβιώματος.

ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Οι 32 κλινικές μελέτες που διενεργήθηκαν σε πάνω από 14.000 ασθενείς έδειξαν ότι η σύνθεση του LIPIKAR BAUME είναι αποτελεσματική ενάντια σε όλα τα προβλήματα του ξηρού δέρματος. Στη Γαλλία, μάλιστα, 50 μαιευτήρια άρχισαν να χρησιμοποιούν το LIPIKAR BAUME λόγω της αποδεδειγμένης ασφάλειας και ανοχής του ακόμα και για τα νεογνά.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΡΙΣΜΟΣ: Πάνω από 15.000 συλλέκτριες καρπών στην Μπουρκίνα Φάσο λαμβάνουν άμεση και δίκαιη αμοιβή μέσω του προγράμματος υπεύθυνου πορισμού του βουτύρου shea, το οποίο είναι βασικό συστατικό όλων των προϊόντων LIPIKAR. Πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα υπεύθυνου πορισμού του Ομίλου L’Oréal. Το πρόγραμμα αυτό προστατεύει επίσης το περιβάλλον μέσω της προστασίας των δέντρων shea.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: 90 σεμινάρια εφαρμογής κρέμας διοργανώνονται σε όλον τον κόσμο, εκπαιδεύοντας τους γονείς και τα παιδιά πάνω στο πώς να φροντίζουν το δέρμα τους και να ζουν μια καλύτερη ζωή με το έκζεμα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Το LIPIKAR επωφελείται από μια πρωτοποριακή καινοτομία στον τομέα των συσκευασιών καλλυντικών προϊόντων: το πρώτο σωληνάριο καλλυντικής χρήσης με βάση το χαρτόνι, όπου το μεγαλύτερο μέρος του πλαστικού αντικαθίσταται από πιστοποιημένο βιολογικό υλικό σαν χαρτί

VICHY

DERCOS NUTRIENTS NUTRI-PROTEIN SHAMPOO 250ml

Όλα ξεκίνησαν με μια ερώτηση: τι σημαίνει υγιή μαλλιά και τριχωτό της κεφαλής;

Οι ερευνητές του DERCOS ανακάλυψαν ότι πίσω από τα φωτεινά μαλλιά, τις ελαφριές ίνες και το φρέσκο ​​τριχωτό της κεφαλής, υπάρχει η σωστή ισορροπία μεταξύ των βασικών θρεπτικών συστατικών του: ωμέγα, πρωτεΐνες, αντιοξειδωτικά και βιταμίνες. Δυστυχώς, η ρύπανση, το σκληρό νερό της βρύσης, οι ακτίνες UV μπορούν να διαταράξουν αυτήν την ισορροπία. Το τριχωτό της κεφαλής μπορεί να γίνει λιπαρό και ευαίσθητο, τα μαλλιά φαίνονται θαμπά, αφυδατωμένα και τραχιά.

Για τη διατήρηση της υγειούς ισορροπίας, τα εργαστήρια DERCOS δημιούργησαν τα DERCOS NUTRIENTS.

Οι φόρμουλες βασίζονται σε υψηλής απόδοσης φυσικά δραστικά, για να παρέχουν τη σωστή δόση θρεπτικών ουσιών για τα μαλλιά, όπως quinoa πλούσιο σε πρωτεΐνες, φύκια σπιρουλίνας πλούσια σε αντιοξειδωτικά, μούρο açai πλούσιο σε βιταμίνες. Σε κάθε τύπο μαλλιών προσφέρεται η ακριβής και ισορροπημένη διατροφή του, και τίποτα περισσότερο: χωρίς σιλικόνη, χωρίς θειικό άλας, χωρίς parabens.

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΡΙΣΜΟΣ: Η L'Oréal ανέπτυξε μια συνεργασία στη Βολιβία για τη βιώσιμη προμήθεια φλοιού quinoa για χρήση καλλυντικών. Με αυτήν τη συνεργασία, η L'Oréal παρέχει βασική στήριξη για την αειφόρο παραγωγή quinoa, μέσω της εκπαίδευσης των τοπικών αγροτών σε βέλτιστες γεωργικές πρακτικές και της πρόληψης της διάβρωσης φυτεύοντας τοπικά όσπρια, θάμνους και ποώδη φυτά.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Ένας πράσινος χάρτης συσκευασίας με το 100% των μπουκαλιών σαμπουάν μας από ανακυκλωμένους πόρους και το 50% των σωλήνων μας είναι από ανακυκλωμένους πόρους. Επειδή το αδιαφανές χρώμα σε φιάλες δεν μπορεί να ανακυκλωθεί, το αφαιρέσαμε κατά 100%. Τέλος, αυξήσαμε την περιεκτικότητα των προϊόντων μας για ακόμα μεγαλύτερη μείωση της χρήσης πλαστικού και συγκεκριμένα: Σαμπουάν από 200ml σε 250ml, Σωληνάρια από 150ml σε 200ml και Βάζα από 200ml σε 250ml.

ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

GARNIER

GARNIER BIO HEMP

Η βαθιά σύνδεση της Garnier με τη φύση την οδήγησε να βασιστεί εξολοκλήρου στο Green Science, την επιστήμη της φύσης, για τη δημιουργία της νέας σειράς HEMP, που αποτελείται από εξαιρετικά αποτελεσματικά προϊόντα, τα οποία όμως παραμένουν βιώσιμα ενώ έχουν και το χαμηλότερο δυνατόν περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η σειρά HEMP είναι η νέα ολοκληρωμένη σειρά περιποίησης Garnier BIO, που έχει σαν βάση της το βιολογικό έλαιο σπόρου κάνναβης σε συνδυασμό με τη βιταμίνη Ε. Για πρώτη φορά, η Garnier συνδυάζει ένα βιολογικό, φρέσκο και εξαιρετικά ισχυρό συστατικό με μία ουσία που εξειδικεύεται στην περιποίηση της επιδερμίδας, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία, βοηθώντας στην επανόρθωση και εντατική ενυδάτωση της στρεσαρισμένης επιδερμίδας.

Green Science – μια συμφωνία μεταξύ φύσης και επιστήμης. Green Science ονομάζεται το σύνολο των επιστημών που χρησιμοποιούνται για να δημιουργηθούν προϊόντα υψηλής αποτελεσματικότητας, που παραμένουν βιώσιμα ενώ έχουν και το χαμηλότερο δυνατόν περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Αυτές οι επιστήμες περιλαμβάνουν το σύνολο της επιστημονικής γνώσης, μεταξύ των οποίων και η αγροκαλλιέργεια, δηλαδή το πως να παράγεις φυσικά ακατέργαστα συστατικά, η οποία είναι γνωστή και ως “Green Cultivation”. Στη συνέχεια, έρχεται το “Green Transformation”, δηλαδή η διαδικασία μέσω της οποίας οι ακατέργαστες πρώτες ύλες μεταμορφώνονται σε συστατικά φυσικής προέλευσης. Τελικά, η επιλογή και ο συνδυασμός αυτών των συστατικών σε φόρμουλες που προσφέρουν μοναδική απόδοση και εμπειρία αισθήσεων στους καταναλωτές μας αποτελεί τη βασική αρχή του “Green Formulation”.

ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΝΝΑΒΗΣ – ανανεώσιμη πηγή. Οι πιστοποιημένοι βιολογικοί σπόροι κάνναβης που χρησιμοποιούμε, καλλιεργούνται στη Γαλλία και τη Γερμανία, με σεβασμό στην ισορροπία του οικοσυστήματος και με βάση στις υποδείξεις της βιολογικής καλλιέργειας. Η καλλιέργεια της κάνναβης μειώνει παράλληλα τη χρήση των εισροών, δηλαδή των προϊόντων που δεν υπάρχουν φυσικά στο έδαφος. Για να σεβαστούμε τον φυσικό κύκλο του συγκεκριμένου φυτού, το συλλέγουμε το φθινόπωρο, μεταξύ Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΑΙΟ ΣΠΟΡΟΥ ΚΑΝΝΑΒΗΣ – εξάγεται με σεβασμό. Μόλις γίνει η συγκομιδή των σπόρων, αποξηραίνονται και καθαρίζονται, χωρίς τη χρήση διαλυτών με καθαρό νερό. Στη συνέχεια παγώνουν έτσι ώστε να διατηρήσουν όλα τα θρεπτικά συστατικά των σπόρων. Η εξαγωγή γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξαχθεί το πιο αγνό έλαιο κάνναβης από τους σπόρους, ενώ φυσικά όλες οι διαδικασίες είναι έτσι δομημένες ώστε να έχουν το λιγότερο δυνατό αντίκτυπο στο περιβάλλον.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ – με βιολογική σύνθεση. Το τελευταίο στάδιο είναι αυτό της σύνθεσης. Πρόκειται για την επιστήμη του να επιλέγεις και να αναμιγνύεις συγκεκριμένα συστατικά, με σκοπό να δημιουργήσεις εξαιρετικά αποτελεσματικά προϊόντα, προσφέροντας στον τελικό καταναλωτή μια μοναδική εμπειρία. Εμείς συνδυάσαμε το βιολογικό έλαιο σπόρου κάνναβης με μια ισχυρή σύνθεση, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε τα πιο εύχρηστα και αποτελεσματικά προϊόντα για τη στρεσαρισμένη επιδερμίδα.

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: Δουλεύοντας αντίθετα στο ρεύμα και με τη βοήθεια και τη συνεχή καθοδήγηση του έμπιστου συνεργάτη μας Albea, συν-δημιουργήσαμε μια πρωτοποριακή καινοτομία: έναν νέο τύπο σωληναρίου για καλλυντικά στον οποίο ένα σημαντικό κομμάτι του πλαστικού έχει αντικατασταθεί με χαρτόνι. Πρόκειται για το πρώτο σωληνάριο στην αγορά της ευρείας στο οποίο η συσκευασία περιέχει πιστοποιημένη πρώτη ύλη με βάση το χαρτί. Αυτή η νέα τεχνολογία έχει σαν στόχο να μειώσει την ποσότητα του πλαστικού κατά 49% και να προωθήσει τη χρήση του cardboard, το οποίο θωρείται ανανεώσιμη πηγή.

FRUCTIS HAIRFOOD MENU

Εμπνευσμένο από τα υγιεινά, πεντανόστιμα και πολύχρωμα smoothies, το Fructis προσφέρει μια ολοκληρωμένη ρουτίνα περιποίησης μαλλιών με τη σειρά Hairfood Menu, που αποτελείται από συστατικά 98% φυσικής προέλευσης.

Η 1η Hair Food σειρά με συστατικά 98% φυσικής προέλευσης & Vegan σύνθεση* δεσμεύεται για:

ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕ 98% ΣΥΣΤΑΣΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ: Χωρίς συμβιβασμούς αναφορικά με την αποτελεσματικότητα. Φροντίδα και θρέψη των μαλλιών

ΚΑΘΑΡΗ ΟΜΟΡΦΙΑ: Ναι είναι Vegan* . Ναι έχουν βιοδιασπώμενη σύνθεση** . Δεν περιέχουν σιλικόνη για φυσική αίσθηση. Δεν περιέχουν τεχνητά χρώματα

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ: Ετικέτες που μπορείς να καταλάβεις και στις οποίες αναγράφονται αναλυτικά όλα τα συστατικά του προϊόντος

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: 100% ανακυκλώσιμες συσκευασίες. Κατασκευάζονται από 50% ανακυκλωμένο πλαστικό, για να μειωθεί η χρήση των πόρων του πλανήτη.

* Χωρίς συστατικά ή παράγωγα ζωικής προέλευσης

** Eκτός από τα conditioners των σειρών Papaya & Aloe Vera – στα λοιπά προϊόντα: βιοδιασπώμενη σύνθεση μέχρι και 96%”

ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

KÉRASTASE

KÉRASTASE BAIN

Η Kérastase είναι το Νο1 επαγγελματικό προϊόν περιποίησης μαλλιών στον κόσμο με κεντρική αξία της τη ΦΡΟΝΤΙΔΑ. Με αυτή τη φιλοσοφία ως πυξίδα, φροντίζουμε και τον αντίκτυπό μας στον πλανήτη. Στην Kérastase, δεσμευόμαστε να προχωρήσουμε προς ένα βιώσιμο οικοσύστημα, από τα κομμωτήριά μας έως τα σπίτια των καταναλωτών μας.

Πέρα από τα μαλλιά, πρέπει να φροντίζουμε και τον κόσμο που ζούμε. Η Kérastase έχει σημειώσει πρόοδο στη βιωσιμότητα, με το να θέτει σε αμφισβήτηση το status quo της πολυτέλειας. Έτσι, δίνει έμφαση στην ουσία και επικεντρώνεται σε όσα οι καταναλωτές πραγματικά εκτιμούν.

Κύκλος ζωής των προϊόντων Kérastase BAIN

Εργοστάσιο Burgos: Στόχος μας η μείωση της κατανάλωσης νερού και ενέργειας. Ως εκ τούτου, το 100% των προϊόντων Bain παράγονται σε εργοστάσιο με ουδετερότητα άνθρακα και νερού.

Πλαστικά Μπουκάλια: Φιλοδοξία μας είναι να μη χρησιμοποιούμε πλέον παρθένο πλαστικό στις παραγωγές των προϊόντων μας. Ως εκ τούτου, έως το 2021, όλα τα προϊόντα μας θα κατασκευάζονται από ανακυκλωμένο πλαστικό.

Επαναχρησιμοποιούμενα προϊόντα: Μετά την αγορά ενός μπουκαλιού Bain, οι καταναλωτές μας δεν θα χρειάζεται πλέον να συσσωρεύουν μπουκάλια προϊόντων. Αντίθετα, θα μπορούν να τα ξαναγεμίσουν στα κοντινότερα κομμωτήριά τους! Το 2020, αυτή η ιδέα θα δοκιμαστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία και στη συνέχεια θα ακολουθήσει το λανσάρισμα μίας νέας αλυσίδας σταθμών παγκοσμίως, όπου θα είναι εφικτό οι καταναλωτές να ξαναγεμίζουν τα προϊόντα τους.

Διαφάνεια: Έως το 2021, όλα τα μπουκάλια προϊόντων μας θα φέρουν εκπαιδευτικά εικονίδια, εκπαιδεύοντας τους κομμωτές και τους πελάτες σχετικά με τον τρόπο ανακύκλωσης των αγαπημένων τους Kérastase Bains.

Πρόγραμμα ανακύκλωσης: Ο κύκλος ζωής ενός προϊόντος Bain Kérastase θα είναι πλήρης όταν εν τέλει γίνει μέρος του προγράμματος ανακύκλωσης στο κομμωτήριο. Το 2020, θα ξεκινήσει ένα πιλοτικό πρόγραμμα ανακύκλωσης στο κομμωτήριο για τη συλλογή μη ανακυκλώσιμων συσκευασιών.