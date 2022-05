Το λευκό παντελόνι από τα Massimo Dutti που θα φοράς όλο το καλοκαίρι -Δροσερό και στιλάτο, πάει με όλα - iefimerida.gr

Δροσερό και σικάτο, ένα λευκό παντελόνι είναι ό,τι πρέπει για το καλοκαίρι.

Δείχνει πάντοτε πολυτελές και κομψό και είναι κατάλληλο για εμφανίσεις από το πρωί ως το βράδυ -με ψηλοτάκουνα ή φλατ.

Ένα παντελόνι από δροσερό λινό θα σου λύσει τα χέρια στο γραφείο αλλά και στα city looks για βόλτα και ποτό, και θα γίνει η go to επιλογή σου για όλες τις ώρες. Στη συλλογή των Massimo Dutti ανακαλύψαμε ένα πολύ σικάτο λινό παντελόνι σε φρέσκο λευκό.

Με το τόσο in φέτος wideleg fit είναι ιδιαίτερο και ξεχωριστό και φοριέται πρωί και βράδυ. Θα το συνδυάσετε με λευκά sneakers ή μπαλαρίνες στο γραφείο, και με πέδιλα και mules σε μια βραδινή έξοδο, φορεμένο με ένα πουκάμισο ή σέξι tank top.

Δείτε το λευκό παντελόνι από τα Massimo Dutti στο Bovary.gr.