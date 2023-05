Πώς το απλό λευκό μπλουζάκι μετατρέπεται στο πιο πολυτελές κομμάτι της γκαρνταρόμπας -Το παράδειγμα της Loewe - iefimerida.gr

Τι είναι αυτό που ορίζεται ως «cult buy» και πώς ένα κομμάτι-κλειδί ξεχωρίζει αμέσως ανάμεσα στα αμέτρητα catwalks, κυριαρχώντας στις τάσεις;

Three times is a charm, σύμφωνα με το Who, What Wear. Αρκεί να δεις το κομμάτι-φετίχ σε τρείς διαφορετικές εμφανίσεις κι αυτό έχει ήδη μπει στην τροχιά του απόλυτου must item. Για πόσο όμως θα παραμείνει σημείο αναφοράς και θα κρατήσει τη δυναμική του, παραμένοντας στην επιφάνεια;

Το χαρακτηριστικό λευκό tank top της Loewe είναι ένα τέτοιο αντικείμενο συζήτησης, αφού όχι μόνο κατάφερε να υπερβεί αυτές τις, ταχείας καύσεως, εναλλαγές των εφήμερων must-haves, αλλά διανύει ήδη τη δεύτερη σεζόν του, αποκτώντας ακόμα περισσότερες πιστές ακόλουθους.

