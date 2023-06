Η Lady Gaga χωρίς ίχνος μακιγιάζ, στο κρεβάτι της -Η φωτογραφία με φυσικό look, στο Instagram [εικόνα] - iefimerida.gr

H Lady Gaga έκανε μια all-natural εμφάνιση στο Instagram, στα πλαίσια προώθησης της νέας της κολεξιόν.

Η 36χρονη σταρ είναι γνωστή για τα πολυποίκιλα looks της και τις εκκεντρικές εμφανίσεις της, τόσο on όσο και off stage.

Η ίδια έχει δηλώσει πως η αγάπη της για την υψηλή ραπτική έχει έρθει από τη μητέρα της, η οποία την έμαθε πως «το να δείχνεις εκθαμβωτική είναι καλό για την ψυχική υγεία».

«Οι παλιότερες αναμνήσεις που έχω όσον αφορά το μακιγιάζ περιστρέφονται γύρω από τη μητέρα μου. Την παρακολουθούσα να μεταμορφώνεται και να ετοιμάζεται για τη δουλειά της, και μου φαινόταν ξεχωριστό, σαν να γινόταν υπεράνθρωπος» θυμάται η ηθοποιός.

