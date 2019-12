Η κόρη του Βασίλη Νομικού και της Μάριον Μιχελιδάκη είναι μια κούκλα -Καρμπόν η μητέρα της [εικόνες]

Ο Βασίλης Νομικός και η Μάριον Μιχελιδάκη παντρευτήκαν το 2002 όταν εκείνος ήταν παρουσιαστής και η Μάριον ένα από τα λαμπερά πρόσωπα της κρατικής τηλεόρασης.

Το ζευγάρι έχει αποκτήσει μία κούκλα κόρη, την Ναυσικά Νομικού. Ο Βασίλης Νομικός έκανε πρόσφατα μια ανάρτηση στο facebook που μάς τράβηξε την προσοχή. Δημοσίευσε δύο φωτογραφίες με την κούκλα κόρη του για να της ευχηθεί χρόνια πολλά για τα γενέθλιά της. «You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know dear, how much I love you...Χρόνια πολλά Ναυσικά μου!» σημείωσε χαρακτηριστικά o Βασίλης Νομικός στην ανάρτηση στο προφίλ του.

Η Ναυσικά Νομικού είναι 17 ετών και όσο μεγαλώνει μοιάζει περισσότερο στη μητέρα της. Δεν είναι πρώτη φορά που ο Βασίλης Νομικός δημοσιεύει φωτογραφίες με την κόρη του.

