Κλόε Καρντάσιαν: Αποχωρίστηκε τα καστανά μαλλιά της -Η μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή της [εικόνες] | ΓΥΝΑΙΚΑ | iefimerida.gr

Μια ανανέωση στα μαλλιά της θέλησε να κάνει η Κλόε Καρντάσιαν και αποκάλυψε το νέο της hairlook στο Instagram.

Η Κλόε Καρντάσιαν αποφάσισε να κάνει μια αλλαγή στο χρώμα των μαλλιών της. Το νέο της hairlook αποκάλυψε μέσω του προφίλ της στο Instagram και η ανάρτηση συγκέντρωσε σχεδόν 4 εκατομμύρια likes, οπότε οι θαυμαστές της ενέκριναν το νέο χρώμα στα μαλλιά της.

Η διάσημη Κλόε Kαρντάσιαν αποφάσισε να αλλάξει το χρώμα των μαλλιών της και ενέδωσε ξανά σε ένα χρώμα, το οποίο είχε για πολλά χρόνια όταν πρωταγωνιστούσε στο ριάλιτι «Keeping up with the Kardashians» μαζί με τις αδελφές της.

