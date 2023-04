Η Κέιτι Χολμς με τα sneakers που είναι τάση τη φετινή άνοιξη -Στιλάτα, πάνε με τζιν και φορέματα [εικόνα] - iefimerida.gr

Μια από τις celebrities που αποτελεί έμπνευση για πολλές γυναίκες με μίνιμαλ στιλ είναι η Κέιτι Χολμς, αφού είναι γνωστή για τη less is more φιλοσοφία της στο ντύσιμο.

Αν και τα media ασχολούνται συνεχώς με την προσωπική της ζωή, η Κέιτι Χολμς συχνά γίνεται αντικείμενο συζήτησης και για τις στιλιστικές επιλογές της στις δημόσιες εμφανίσεις της. Άλλωστε η ίδια έχει χαρίσει στο fashion κοινό iconic στιγμές -όπως το viral κασμιρένιο bralette που έγινε sold out. Η Κέιτι Χολμς αγαπά τα κομψά flats, τα jeans και γενικότερα την άνεση στο ντύσιμο.

Τα looks της είναι ανεπιτήδευτα στιλάτα και προσπαθεί να αποφεύγει τις υπερβολές. Σίγουρα έχουν υπάρξει στιγμές που πολλοί δεν συμφώνησαν με αυτό που είχε επιλέξει να φορέσει, αλλά στην πλειοψηφία τους οι εμφανίσεις της ξεχωρίζουν.

Αυτή τη φορά ο φωτογραφικός φακός εντόπισε την Κέιτι Χολμς στους δρόμους της Νέας Υόρκης, με ένα άνετο και παράλληλα στιλάτο sporty look, αφού φορούσε τζιν και sneakers.

