Ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής της Gucci αγόρασε ένα μεσαιωνικό παλάτι στη Ρώμη -Απλά συγκλονιστικό - iefimerida.gr

Ο Alessandro Michele υποδέχτηκε την ιταλική Vogue στο νέο του σπίτι στη Ρώμη, ένα εκπληκτικό Palazzo με πλούσια ιστορία 800 ετών.

Όπως αναφέρει το περιοδικό, ο Alessandro Michele έχει αδυναμία στα ερειπωμένα κτίρια με ιστορία, που εκπέμπουν μεγαλείο και αρχοντιά. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ανέλαβε να ανακαινίσει ένα από τα πιο εμβληματικά και μυστηριώδη κτίρια της Ρώμης, το Palazzo Scapucci.

«Είμαι ένας γιατρός που θεραπεύει κατεστραμμένα και ερειπωμένα κτίρια», λέει ο Alessandro Michele παρουσιάζοντας το νέο του σπίτι, ένα μεσαιωνικό παλάτι στη Ρώμη, γεμάτο ιστορίες και θρύλους.

Το Palazzo Scapucci είναι ένα από τα λίγα κτίρια στη Ρώμη που διαθέτει μεσαιωνικό πύργο. Τον 15ο αιώνα ήταν μοναστήρι που ανήκε στον Πάπα Σίξτο IV, του οποίου το οικόσημο βρέθηκε σκαλισμένο στα δοκάρια κατά τη διάρκεια εργασιών αποκατάστασης. Πάνω από έναν αιώνα αργότερα, η ιδιοκτησία πέρασε στην πλούσια οικογένεια Scapucci, το όνομα της οποίας συνδέεται με έναν θρύλο που διηγείται ο Nathaniel Hawthorne στο έργο του «Passages from the French and Italian Notebooks», που δημοσιεύτηκε το 1871.

Δείτε το εντυπωσιακό σπίτι του Alessandro Michele στο Bovary.gr.