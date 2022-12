Η Καίτη Γαρμπή είναι πλέον κοκκινομάλλα -Η «ζεστή» και κομψή απόχρωση που κολακεύει το πρόσωπο - iefimerida.gr

Η Καίτη Γαρμπή είπε «ναι» στο κόκκινο χρώμα στα μαλλιά της και ενθουσίασε τους φαν.

Με μια δημοσίευσή της, η Καίτη Γαρμπή, απέδειξε πως οι αλλαγές στο hair look είναι πάντα για καλό.

Η Καίτη Γαρμπή πάντως, είπε «ναι» στη σκούρο κόκκινο και σίγουρα δεν το μετανιώνει.Αν και την έχουμε ξαναδεί με διάφορους τόνους του κόκκινου στα μαλλιά της, ακόμη και με ξανθό και καστανό, το νέο χρώμα που υιοθέτησε της πάει πολύ, τονίζοντας το πρόσωπό της.

Η τραγουδίστρια και κριτής του Just The 2 Of Us, με μια ανάρτηση της στο Instagram αποκάλυψε το νέο της hair look και οι διαδικτυακοί της φίλοι ενθουσιάστηκαν.

