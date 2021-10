Η Κάιλι Τζένερ ποζάρει γυμνή, καλυμμένη με «αίματα» -Η αμφιλεγόμενη φωτό που προκάλεσε αντιδράσεις [εικόνα] | ΓΥΝΑΙΚΑ | iefimerida.gr

Η ειδικότητα της οικογένειας Καρντάσιαν-Τζένερ είναι φυσικά να προκαλεί, και το καταφέρνει πάντα, αφού κάθε τους νέα κίνηση γίνεται talk of the down.

Αυτή την φορά, η Κάιλι Τζένερ προκάλεσε τα ποικίλα σχόλια των fans της με μια ανάρτηση στο προσωπικό της instagram account. Η φωτογράφιση και το λανσάρισμα της νέας σειράς, που αναμένεται τις επόμενες ώρες, γίνεται, φυσικά, και εν όψει του Halloween στις 31 Οκτώβρη, με την 24χρονη δισεκατομμυριούχο να έχει προγραμματίσει πολύ προσεκτικά τις επιχειρηματικές της κινήσεις.

Η φωτογράφιση αφορά την νέα σειρά προϊόντων της Kylie Cosmetics, που είναι εμπνευσμένη από την διάσημη ταινία “Ο εφιάλτης στον δρόμο με τις λεύκες” και σόκαρε τους εκατομμύρια ακολούθους της στα social media.

