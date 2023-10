Jean Paul Gaultier και Jimmy Choo συνεργάστηκαν για μια υπέροχη συλλογή παπουτσιών -Μούσα τους η Κάιλι Μινόγκ - iefimerida.gr

Η Κάιλι Μινόγκ πρωταγωνιστεί στη νέα καμπάνια για τη συνεργασία των οίκων Jean Paul Gaultier και Jimmy Choo.

Οι δύο οίκοι, λοιπόν, συνεργάστηκαν για μια εκπληκτική συλλογή παπουτσιών, που φαίνεται να συνδυάζει αριστοτεχνικά τον edgy χαρακτήρα του Jean Paul Gaulrier με την πιο classy αισθητική του Jimmy Choo.

Ψηλοτάκουνα slingbacks με κορδόνια, μεταλλικά mules με αλυσίδες, kitten heels με κρύσταλλα, denim μπότες και διαφανείς πλατφόρμες από διαφανές γυαλί, μέσα στις οποίες έχουν ενσωματωθεί μικροσκοπικά γλυπτά του Πύργου του Άιφελ και του Big Ben -μια παιχνιδιάρικη πινελιά ως φόρος τιμής στη συνεργασία του γαλλικού και βρετανικού brand.

Η Κάιλι Μινόγκ -η οποία απολαμβάνει το απόλυτο come-back στη μουσική βιομηχανία μετά την κυκλοφορία του «Padam»- ποζάρει με άνεση στον φακό, σε κλικ που θυμίζουν το iconic βίντεο κλιπ του «Can’t get you out of my head».

