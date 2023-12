Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Φόρεσε το πιο sexy μαύρο φόρεμα της Πρωτοχρονιάς -Με βαθύ ντεκολτέ και όλη την πλάτη έξω - iefimerida.gr

H Ηλιάνα Παπαγεωργίου φόρεσε ένα ιδιαίτερα sexy φόρεμα και φωτογραφήθηκε ενθουσιάζοντας τους θαυμαστές της.

Στις φωτογραφίες η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ποζάρει στο κρεβάτι και το sexy look της δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητο. «In the mood for love» έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της.

Επέλεξε ένα μαύρο φόρεμα, ιδιαίτερα sexy, με βαθύ ντεκολτέ μέχρι τον αφαλό και ανοιχτή όλη την πλάτη.

Δείτε το φόρεμα της Ηλιάνας Παπαγεωργίου, στο Bovary.gr