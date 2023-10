Ιδέες μανικιούρ για όσες αγαπούν τα σκούρα χρώματα -Ιδανικές για κοντά νύχια - iefimerida.gr

Οι σκούρες αποχρώσεις στα νύχια έχουν επιστρέψει δυναμικά για το Φθινόπωρο του 2023.

Αποχρώσεις όπως το μαύρο, το σκούρο μπλε, τα γκρι, τα χρώματα του κρασιού, γνωστά και ως burgundy είναι hot επιλογές για αυτό το μήνα.

Είναι αποχρώσεις ιδανικές για casual, denim εμφανίσεις αλλά και πιο επίσημες. Ταιριάζουν απόλυτα στο mood του καιρού, ενώ δημιουργούν statement σε κάθε look. Δεδομένου ότι τα μακριά, stiletto nails είναι out of trends, πείτε ναι στα πιο κοντά μήκη και επιλέξτε μία από τις προτάσεις που ακολουθούν.

Δείτε στο Bovary.gr 5 σκούρες αποχρώσεις νυχιών ιδανικές για κοντά νύχια