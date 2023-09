Η Τζούλια Φοξ πήγε σε επίδειξη μόδας με νυφικό -Σούπερ μίνι, με τεράστιο πέπλο που κάλυπτε όλο το σώμα της - iefimerida.gr

Η Τζούλια Φοξ είναι πλέον διάσημη για τις εκκεντρικές εμφανίσεις της και το τελευταίο της look δεν θα μπορούσε να διαφέρει.

Η Φοξ εμφανίστηκε σε fashion show στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης φορώντας ένα…νυφικό. Και όχι, δεν επρόκειτο απλώς περί ενός λευκού φορέματος το οποίο θα μπορούσε να φορεθεί και σαν νυφικό, αλλά για ένα ολοκληρωμένο bridal look με βέλο και μακριά γάντια.

Η Τζούλια Φοξ φόρεσε ένα σούπερ μίνι φόρεμα με ανάγλυφα διακοσμημένο κορσέ στο επάνω μέρος και φιόγκους, opera gloves και ογκώδη platform pumps. Ολοκλήρωσε το look, με λευκή τσάντα που έγραφε «Till death do us apart» («μέχρι ο θάνατος να μας χωρίσει») και μακρύ πέπλο με γούνινο τελείωμα. Μάλιστα, φέρεται να δήλωσε ότι ένιωθε καλύτερα μέσα σε αυτό το νυφικό, παρά το νυφικό που φόρεσε στον γάμο της (υπήρξε παντρεμένη για δύο χρόνια από το 2018 ως το 2020).

