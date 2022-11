Η Τζίνα Αλιμόνου με μίνι δερμάτινο φόρεμα και μπότες πάνω από το γόνατο -H σέξι και κομψή εμφάνιση [εικόνες] - iefimerida.gr

Η Τζίνα Αλιμόνου παρακολούθησε από την πρώτη σειρά την επίδειξη μόδας της Ορσαλίας Παρθένη.

Κάνοντας ένα total black look, η Τζίνα Αλιμόνου κάθισε στην πρώτη σειρά και εντυπωσίασε με το στιλ της. Η ηθοποιός φόρεσε ένα μίνι δερμάτινο φόρεμα και το συνδύασε με μαύρες over the knee μπότες.

Τα ντυσίματά της Τζίνας Αλιμόνου είναι προσεγμένα στη λεπτομέρεια και αποπνέουν μια αέρινη θηλυκότητα μέσα από κλασικά αλλά και μοντέρνα κομμάτια. Αυτή τη φορά ενέδωσε στην γοητεία του total black look και επέλεξε ένα δερμάτινο μίνι φόρεμα. Οσο για τις μπότες της, οι οποίες είναι πάνω από το γόνατο, αποτελούν και φέτος μεγάλη τάση της μόδας.

Δείτε την εμφάνιση της Τζίνας Αλιμόνου με δερμάτινο μίνι φόρεμα στο Bovary.gr