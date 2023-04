Η Τζένιφερ Λόπεζ με μπλε πλισέ φόρεμα και ασορτί μπότες -Απαστράπτουσα στα 53 της [εικόνα] - iefimerida.gr

Η Τζένιφερ Λόπεζ φόρεσε ένα εντυπωσιακό φόρεμα με ασορτί μπότες και ενθουσίασε τους φαν της.

Αφορμή για την ντελικάτη αλλά και σέξι εμφάνιση της Τζένιφερ Λόπεζ στάθηκε η προωθητική συνέντευξη για τη νέα της ταινίας «The Mother» η οποία θα κυκλοφορήσει στις 12 Μαΐου στην πλατφόρμα του Netflix.

Εντυπωσιακή και απαστράπτουσα στα 53 της, η Τζένιφερ Λόπεζ φόρεσε ένα πλισέ μπλε φόρεμα υψηλής ραπτικής με βολάν και ψηλή λαιμόκοψη.

Το φόρεμα, δια χειρός Alexandre Vauthier, συνδύασε με μυτερές over the knee μπότες σε ασορτί ύφασμα και χρώμα ενώ το ολοκλήρωσε το look της με μια απλή χαμηλή αλογοουρά και ασημένια κοσμήματα.

Δείτε τη Τζένιφερ Λόπεζ με το κομψό φόρεμα, στο Bovary.gr