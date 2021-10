H Κέιτ Μίντλετον με κατακόκκινο look μαγνήτισε τα βλέμματα -Φόρεσε την αέρινη φούστα που λατρεύουν οι royals [εικόνες] | ΓΥΝΑΙΚΑ | iefimerida.gr

Η Κέιτ Μίντλετον ένα από τα πιο γνωστά είδωλα του στιλ παγκοσμίως επιλέγει πάντα τα πιο κομψά και φινετσάτα looks.

H Δούκισσα του Κέιμπριτζ θεωρείται μία από τις πιο καλοντυμένες royals και αυτή την φορά το total red look που έκανε μαγνήτισε τα βλέμματα. Η Κέιτ Μίντλετον εμφανίστηκε σε ένα φιλανθρωπικό event με μια υπέροχη φούστα, την οποία συνδύασε με κόκκινο ζιβάγκο και καφέ γόβες. To look της ολοκλήρωσε με χρυσά σκουλαρίκια και μια στιλάτη τσάντα στο χρώμα της μόκας.

Ακόμη και όσοι δεν παρακολουθούν φανατικά το στιλ της Κέιτ Μίντλετον, γνωρίζουν ότι λατρεύει τα κομψά μίντι φορέματα, τα μεσάτα παλτό, τις φούστες και τις nude γόβες. Η 39χρονη royal επέλεξε για την πρόσφατη εμφάνιση της ένα στιλ φούστας, το οποίο λατρεύουν οι γαλαζοαίματες.

