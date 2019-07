Η στυλιστική συμβουλή του καλοκαιριού από την Δούκισσα Νομικού [εικόνα]

View this post on Instagram

Καλοκαιρινό styling tip: “If you are not barefoot, then you are overdressed” 💕 Όποια συμφωνεί μαζί μου να σηκώσει πόδι 👣 Καλημέρα και καλή εβδομάδα! #summermood #summergirl #barefoot #islandlife #greece #visitgreece